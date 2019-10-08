Gonca Vuslateri fizik tedavi merkezinden paylaştı! 'Beni hep seksi hissettirmiştir'
Gonca Vuslateri, fizik tedavi merkezinden paylaşım yaptı, sosyal medyanın diline düştü.
Bir dönem Gülse Birsel'in kaleme aldığı Yalan Dünya dizisinde Vasfiye Teyze karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, sürekli kambur durmak zorunda kaldığından dolayı, sağ omzunun düştüğünü açıklamıştı.
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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi olmak zorunda kalan Gonca Vuslateri, tedavi anında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
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Vuslateri, bu fotoğrafını, "Fizik tedavi beni hep seksi göstermiştir" notuyla yayınlayarak espirili bir paylaşımda bulundu.
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Peki, Gonca Vuslateri kimdir?
Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Babası Astsubay olan Vuslateri, 8 yıl boyunca Adana’da lojmanda yaşadı. 1994 yılında babası emekli olduktan sonra ailesi ile birlikte Bursa’ya geri taşındı.
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