Gonca Derin'den Uğur Akkuş'a çocuk kaçırma suçlaması! Uğur Akkuş'tan flaş açıklama
Gonca Derin, şimdilerde eşi Ebru Şallı'yı darbettiği iddialarıyla gündemden düşmeyen eski eşi Uğur Akkuş'un kızını kaçırarak şiddet uyguladığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından "Kızım bulunmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" diyen Derin, kızının "Anne beni kurtar" dediği ses kaydını da yayınladı. Akkuş ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.
2007 yılında evlenen Gonca Derin ve Uğur Akkuş çifti, 2018 yılında ihanet nedeniyle yollarını ayırdı. Çocuklarının velayetini alan ancak nafaka yüzünden eski eşiyle sürekli sorunlar yaşayan Gonca Derin, dün sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu.
Derin, kızının Akkuş tarafından kaçırıldığını ve şiddet gördüğünü öne sürdü.
Şiddet iddiası
Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak kızının kaçırıldığını ileri süren Derin, "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz. Lütfen kızıma bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.
Kızı için dua isteyen Derin, "Hala bulamadık. Kızımı bulana kadar buradayız. Kendi ayağına sıkma bırak çocuğumu, kaçamazsın. Tutuklanacaksın yapma" diyerek Uğur Akkuş'a seslendi.