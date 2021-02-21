Gömleğin düğmelerini açıp süper minisiyle poz verdi! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu olay oldu
Defne Samyeli'nin en küçük kızı Derin Talu, yine bir sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Defne Samyeli ile Eren Talu’nun 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde olay olmaya devam ediyor. 250 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Talu, cesur pozlarıyla zaman zaman tepkilerin odağı oluyor.
Talu’nun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafı geçtiğimiz günlerde tepki çekmişti.
Liseyi bitiren 17 yaşındaki Talu, kepli fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlamıştı.
Yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Derin Talu'nun pozuna "Lise öğrencisi bu kadar makyaj yapmamalı" yorumları yapılmıştı.