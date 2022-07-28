Gölge yapıyor diye 33 adet çeyrek asırlık ağaçları kestiler

Yıldız, "Camimizin altında Kur'an kursunun yapıldığı yerde küf, nem ve koku olmaya başladı. Bu nedenle Kur'an kursuna gelen bayanlar artık gelmediler. Daha sonra ağaçlar camiyi kapattığı için bayanlar, mahalleliler, komşular ‘Bu çamları keselim cami soğuk oluyor, rutubet ve nem oluyor, gündüz camide ışık yakıyoruz’ dediler.