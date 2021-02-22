Golfün kraliçesi Paige Spiranac'ın her paylaşımı servet değerinde
Profesyonel olarak golf ile ilgilenen ve paylaşımlarıyla öne çıkan Paige Spiranac, sosyal medyadaki yayınlarıyla paylaşım başına ortalama 10 bin sterlin (Yaklaşık 100 bin TL) kazanıyor.
Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Paige Spiranac, 2015 yılından beri profesyonel olarak golf oynuyor. Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarıyla popüler olan 27 yaşındaki Spiranac'ın kazancı da ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü golfçüler Tiger Woods ve Rory McIlroy'dan daha fazla kazandığı iddia edilen fenomenin gelirinin büyük bir kısmı 3 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı oluşturuyor.
San Diego State Üniversitesi'nden mezun olan Spiranac, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kıyafetiyle ilgili yapılan eleştirilere de yanıt vermişti.
Birçok kupanın da sahibi olan Spiranac, golf oynarken şort giymeyi tercih ettiğini, pantolon giymeyi sevmediğini ifade etmişti.