BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53

Gölden cesedi çıkan ünlü oyuncunun erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor

|
Gölden cesedi çıkan ünlü oyuncunun erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor

İSPANYOL güzel Beatriz Alvarez-Guerra göle uçan otomobilden sağ çıkamadı. Güzel oyuncu orada hayatını kaybetti. Ünlü ismin cesedi göle düşen arabadan çıkarken, erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor.

Gölden cesedi çıkan ünlü oyuncunun erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor

İspanya, 28 yaşındaki oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trafik kazasında ölümünü konuşuyor.

17
Gölden cesedi çıkan ünlü oyuncunun erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor

24 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte tatilde olduğu Pontevedra'da araçla giderken, otomobil Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu.

27
Gölden cesedi çıkan ünlü oyuncunun erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor

Araç ters olarak suya gömülürken oyuncunun erkek arkadaşı kazadan sağ olarak kurtuldu.  

37
Gölden cesedi çıkan ünlü oyuncunun erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor

Ehliyeti olmadığı öğrenilen genç adamın 'adam öldürme' iddiasıyla soruşturulduğu öğrenildi.

47