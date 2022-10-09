Gölden cesedi çıkan ünlü oyuncunun erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor
|
İSPANYOL güzel Beatriz Alvarez-Guerra göle uçan otomobilden sağ çıkamadı. Güzel oyuncu orada hayatını kaybetti. Ünlü ismin cesedi göle düşen arabadan çıkarken, erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor.
İspanya, 28 yaşındaki oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trafik kazasında ölümünü konuşuyor.
17
24 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte tatilde olduğu Pontevedra'da araçla giderken, otomobil Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu.
27
Araç ters olarak suya gömülürken oyuncunun erkek arkadaşı kazadan sağ olarak kurtuldu.
37
Ehliyeti olmadığı öğrenilen genç adamın 'adam öldürme' iddiasıyla soruşturulduğu öğrenildi.
47