Gölcük'te emekli astsubayların kavgasıda silahlar patladı

Olay, dün, Değirmendere Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre emekli astsubay Suat G., binanın yağmur suyu giderinden gelen suyun bahçeye akması için çalışma yaptı. Kendisi gibi emekli astsubay olan komşusu Ramazan G., bu duruma itiraz edince aralarında tartışma çıktı.