Gökyüzünde hayat kurtarıyorlar! İlk ve tek kadın pilot en çok zorlayan şeyleri anlattı
2010 yılında Sağlık Bakanlığı envanterine dahil olan ambulans uçakların hayat kurtarma serüveni herkesi şaşırttı.
Sağlık Bakanlığının 2010 yılında kullanmaya başladığı ambulans uçaklar, hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet veriyor. Şu an Sağlık Bakanlığı envanterinde biri 4 sedyeli, biri 2 sedyeli, bir diğeri ise tek sedyeli olmak üzere 3 adet ambulans uçak bulunuyor.
Ambulans uçaklar, havanın aydınlık olduğu saatlerde hizmet sağlayan helikopter ambulanslardan farklı olarak 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Ayrıca uçak ambulanslar yüksek sürat, uzun menzil, yüksek uçuş tavanı ve kabin basınçlarının ayarlanabilir olması nedeniyle hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet verebilme kabiliyetine sahipler.
Ambulans uçaklar, yoğun bakım şartlarında hasta nakli sağlayan tüm tıbbi cihaz ve donanıma da sahip. Ventilatör, defibrilatör cihazı, infüzyon pompası gibi ileri yoğun bakım şartlarında bulunması gereken her türlü tıbbi cihaz ve malzemeye sahip olan ambulans uçaklar ayrıca, yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemeleri de içerisinde barındırıyor.
Vakanın olduğu şehir ya da ülkeye ulaşan ekipler, kara ambulansları ile koordineli olarak hastayı hızlıca alıp taşınması gereken diğer bir noktaya ulaştırmaya çalışıyor. Bu arada da ambulans uçaklar ile kara ambulanslarının koordinasyonu, Hava Operasyon Merkezi tarafından daha uçak piste inmeden sağlanıyor.