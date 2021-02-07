Gökyüzünde hayat kurtarıyorlar! İlk ve tek kadın pilot en çok zorlayan şeyleri anlattı

Vakanın olduğu şehir ya da ülkeye ulaşan ekipler, kara ambulansları ile koordineli olarak hastayı hızlıca alıp taşınması gereken diğer bir noktaya ulaştırmaya çalışıyor. Bu arada da ambulans uçaklar ile kara ambulanslarının koordinasyonu, Hava Operasyon Merkezi tarafından daha uçak piste inmeden sağlanıyor.