Gökyüzü kıpkırmızı oldu! Bursa'da büyük yangın, yol ulaşıma kapatıldı
|
Yeni bir orman yangını haberi geldi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yangın çıktı. Alevler hızla büyürken bölgede gökyüzü kızıla döndü. Yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
18
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
28
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolunun 1 ile 25. kilometreleri arası tedbiren trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yenişehir-İnegöl kara yolu üzerinden sağlanıyor.
38
48