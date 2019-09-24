Göktürk uydusu Kabe'yi görüntüledi

Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydu, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Uydu TSK’nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.