Gökten gözleri kanayan ve çığlık atan kuşlar yağdı

Daha önce de gökyüzünden çok sayıda kuş yağmış ve benzer görüntüler yaşanmıştı.

ABD’nin Arkansas eyaletinde 2011 yılbaşı arifesi zamanı 5 bin kadar kuş gökyüzünden ağaçlara, elektrik direklerine ve binalara yağmıştı. Olay 5 bin nüfuslu Beebe şehrinde yaşanmış ve yöre halkının kuş leşlerini kıyamet alameti diye yorumlamasına yol açmıştı. Hayvanların havai fişeklerin gürültüsünden korkarak öldüğü veya yere çakıldığı düşünülüyor. Nitekim 5 bin kuşun öldüğü olaydan bir yıl sonra aynı şehirde bu defa 100’den fazla kuş öldü.