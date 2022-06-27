Gökten düşen buz kütlesi bomba gibi düştü çoban ölümden saniyelerle kurtuldu!

"Tahminimize göre bu hizadan uçaklar geçiyor, acaba uçaktan mı düştü dedik. 24 saat olduğu için eridi, normalde baya büyüktü. Kütle birinin başına gelseydi paramparça olurdu. 2 dakika önce düşmüş olsaydı, ben burada olmayacaktım. İlk defa böyle bir şey başıma geldi” dedi.