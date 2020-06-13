Göktaşıyla oluşan Hindistan'daki Lonar Gölü pembe renge döndü

İran'da tuzluluk oranındaki artış nedeniyle suyun kırmızımsı hale geldiği bir göl örneği var" şeklinde konuştu. Kharat ayrıca, Lonar Gölü'ndeki su seviyesinin son birkaç yıla göre düşük olduğunu ve göle yağacak yağmur olmadığını ifade etti.