Göktaşı Dünya'ya çarpabilir! Netflix'in Yukarı Bakma filmi gerçek oluyor Bilim insanları tarih verdi
Apofis isimli bir göktaşının tarih de verilerek Dünya’ya yakın bir konumdan geçeceğini ve büyük bir tehlike oluşturduğunu iddia etti. Mısır mitolojisinde kötülüğün simgesi tanrı Apofis'in adı verilen göktaşının dünyayı vurması riskinin bilim adamlarını harekete geçirdiğini bildiriyor. Nasa bilim insanları da geçtiğimiz aylarda bu uyarıyı yapmış ve Apofis'in dünyaya çarpışı, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 bin kat daha büyük bir güç ortaya çıkartabileceğini söylemişti.
Don't Look Up filmiyle dünyaya göktaşı çarpma ve yok olma ihtimali yeniden bilim insanlarının o sözlerini tartıştırmaya başladı. Nasa'nın geçtiğimiz yıllarda söylediği Hiroşima'ya atılan atom bombasından bile 100 bin kat güce sahip bir göktaşının dünyanın yörüngesinden geçeceği uyarısını Rus bilim insanları da yaptı.
Yukarı Bakma filmi
Yönetmen koltuğunda Adam McKay'in oturduğu kara komedi, Dünya'ya çarpmak üzere hızla ilerleyen dev bir kuyrukluyıldız karşısında insanların verdiği tepkileri konu alıyor. Filmin en ilginç noktalarından biri, kuyrukluyıldızı keşfeden iki gökbilimcinin, NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'yle iletişime geçtiği anlar. Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Prof. Randall Mindy, bu ofisin başkanıyla telefonda konuştukları sırada "Orası gerçek bir yer mi?" diye soruyor.
Tarih verildi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilim insanları, 13 Nisan 2029 tarihinde adını Mısır tanrısından alan Apofis isimli bir göktaşının Dünya’ya çok yakın bir konumdan gececiğini öne sürdü. Bilim insanları, göktaşının Dünya’ya 35 bin 700 kilometre bir yakınlıktan ve tahmini saniyede 7.42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, Dünya’ya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti.
Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apofis’in Dünya'yı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor.
Rus bilim insanları, göktaşının Dünya’ya çarpması halinde bin 717 megaton enerji ortaya çıkaracağını aktararak, "Göktaşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6.5 büyüklüğünde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak.