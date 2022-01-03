Göktaşı Dünya'ya çarpabilir! Netflix'in Yukarı Bakma filmi gerçek oluyor Bilim insanları tarih verdi

Don't Look Up filmiyle dünyaya göktaşı çarpma ve yok olma ihtimali yeniden bilim insanlarının o sözlerini tartıştırmaya başladı. Nasa'nın geçtiğimiz yıllarda söylediği Hiroşima'ya atılan atom bombasından bile 100 bin kat güce sahip bir göktaşının dünyanın yörüngesinden geçeceği uyarısını Rus bilim insanları da yaptı.

Yukarı Bakma filmi

Yönetmen koltuğunda Adam McKay'in oturduğu kara komedi, Dünya'ya çarpmak üzere hızla ilerleyen dev bir kuyrukluyıldız karşısında insanların verdiği tepkileri konu alıyor. Filmin en ilginç noktalarından biri, kuyrukluyıldızı keşfeden iki gökbilimcinin, NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'yle iletişime geçtiği anlar. Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Prof. Randall Mindy, bu ofisin başkanıyla telefonda konuştukları sırada "Orası gerçek bir yer mi?" diye soruyor.