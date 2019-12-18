Göksel Türkiye turnesine devam ediyor! Anadolu'da fırtınalar estirecek
Anadolu turnesine çıkan ünlü şarkıcı Göksel, birçok şehirde konser vermeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Göksel, Anadolu'dan birçok şehirde konser vermeye devam ediyor. Aralık ayında Balıkesir, Gaziantep gibi illerde konser veren Göksel, 18 Aralık'ta Adana'da sevenleriyle buluşuyor.
Türkiye turnesine çıkan güzel şarkıcı konser verdiği illeri keşfetmeyi de ihmal etmiyor. Göksel, turnelerin en zor tarafının yöresel lezzetlerin olduğunu belirtti. Hatay konserinden sonra özel bir rejim uygulayarak formunu korumaya çalışıyor.
Konserlerine hız vermeden devam eden şarkıcı bir taraftan da Ocak ayının ortalarında çıkaracağı yeni single çalışmalarını da devam ettirmektedir.
Göksel Demirpençe Kimdir?
Göksel Demirpençe,25 Kasım 1971, İstanbul, Türk şarkıcı-şarkı yazarı. Göksel Demirpençe 25 Kasım 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'ndeki eğitimini devam ettirirken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başlamıştır.2002-07 yılları arası Alper Erinç ile evli kalmıştır.