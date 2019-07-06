Göksel sosyal medyayı mayolu pozuyla salladı! Yaz sezonunu açtı

Göksel sosyal medyayı mayolu pozuyla salladı! Yaz sezonunu açtı

Güzel şarkıcı Göksel, yoğun iş temposuna ara vererek yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşan güzel şarkıcı, takipçilerinden tam puan aldı.

Göksel sosyal medyayı mayolu pozuyla salladı! Yaz sezonunu açtı - Sayfa 1

Şarkıları dilden dile dolanan başarılı şarkıcı Göksel, yaz sezonunu biraz geç kalsa da açtı. Sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşan Göksel, yoğun tempo çalışma yorgunluğunu tatille beraber atıyor.

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Göksel sosyal medyayı mayolu pozuyla salladı! Yaz sezonunu açtı - Sayfa 2

Hem sesiyle hem fiziğiyle yıllardır dikkatleri üzerine toplayan 47 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Göksel, fotoğrafına "Işığımı bulurum inanırsam" notunu yazdı.

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Göksel sosyal medyayı mayolu pozuyla salladı! Yaz sezonunu açtı - Sayfa 3

Göksel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü şarkıcının hayranları paylaşımın altına "Ne kadar güzelsin" yorumları yaptı.

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Göksel sosyal medyayı mayolu pozuyla salladı! Yaz sezonunu açtı - Sayfa 4

Göksel, güzelliğiyle sosyal medyada ışık saçarken, takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. 

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