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Gökhan Türkmen 'iğrenç bir adamım' deyip itiraf etti: Onu kaybetmekten korktum

Gökhan Türkmen 'iğrenç bir adamım' deyip itiraf etti: Onu kaybetmekten korktum

Nanay, Şerefine şarkılarıyla pandemi döneminin en üretken sanatçılarından Gökhan Türkmen itiraflarıyla olay oldu.

Gökhan Türkmen 'iğrenç bir adamım' deyip itiraf etti: Onu kaybetmekten korktum

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen Haber Global'de yayınlanan 'Hikayede Kalmasın' programına konuk oldu. 37 yaşındaki Türkmen, Emrah Akçaay'a özel açıklamalarda bulundu. 

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Gökhan Türkmen 'iğrenç bir adamım' deyip itiraf etti: Onu kaybetmekten korktum

2014 yılında Sinem Aksoy ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Gökhan Türkmen, "Sinem liseden sıra arkadaşım. Biz aslında 23 yıllık arkadaşız. Lisede çok yakın bir dostluğumuz vardı." dedi.

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Gökhan Türkmen 'iğrenç bir adamım' deyip itiraf etti: Onu kaybetmekten korktum

Eşiyle ilgili Türkmen "Birbirimize çok yakındık ama bu hiçbir zaman aşka dönüşmedi. Ben de aşk vardı ama aramızdaki dostluk o kadar değerliydi ki, bunu bozmak istemedim açıkçası." ifadelerini kullandı.

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Gökhan Türkmen 'iğrenç bir adamım' deyip itiraf etti: Onu kaybetmekten korktum

"Kaybetmekten korktum onu" diyen Türkmen "Bir erkek bir kadınla sadece sevgili olmak zorunda değil. Çok yakın arkadaş da olabilir." şeklinde konuştu.

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