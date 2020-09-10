Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre trafikte zor anlar yaşadı çözümü bakın ne oldu
BEBEK'te basın mensuplarının kameralarına yakalanan futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket Büyükdere Töre, trafikte zor anlar yaşadı.
Futbolcu Gökhan Töre'nin yaklaşık 5 aylık hamile eşi Buket Töre, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Eşinin hediye olarak aldığı lüks aracıyla Bebek'te turlayan Töre, trafikte zor anlar yaşayınca soluğu polisin yanında aldı.
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Lüks aracının içinde polis ekiplerinin yanına yaklaşan Töre, "Kimse kurallara uymuyor. Az önce birisi az kalsın aracıma vuruyordu. Ben hamileyim, lütfen müdahale edin" dedi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince hemen gaza basan Buket Töre'ye, arka koltukta ufak bir çocuk eşlik etti.
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Gökhan Töre'ye geçtiğimiz günlerde eşine aldığı "2,5 milyon TL'lik hediye araba" haberleri sorulmuştu.
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