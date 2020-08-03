Gökhan Töre'den hamile eşi Buket Büyükdere'ye dudak uçuklatan hediye

4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Hürriyet'in haberine göre; Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira.