Gökhan Töre'den hamile eşi Buket Büyükdere'ye dudak uçuklatan hediye
Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre, bebek müjdesi veren eşi Buket Büyükdere Töre’ye cip hediye etti.
Küme düşmenin kaldırılmasının ardından Süper Lig'de kalan Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Gökhan Töre, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanmış, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı.
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4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Hürriyet'in haberine göre; Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira.
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Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. 2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.
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