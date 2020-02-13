Gökhan Töre yeni aşkı Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı

Buket Büyükdere kimdir?: Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. 2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.