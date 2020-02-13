Gökhan Töre yeni aşkı Buket Büyükdere'yle fotoğraf paylaştı
Geçtiğimiz yıl oyuncu Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile pozunu sosyal medya üzerinden paylaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen milli futbolcu Gökhan Töre, yeni bir aşka yelken açtı.
Dosta düşmana ilan etti: Sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni aşkı Buket Büyükdere ile fotoğrafını paylaşan Gökhan Töre, kalp emojisi koyarak hayatının anlamını dota düşmana ilan etti.
Nazar değmesin: Gökhan Töre, hikaye bölümünde ise sevgilisi Buket Büyükdere ile paylaştığı fotoğrafta bir hayli keyifli görünüyordu. Gökhan Töre, bu paylaşımında nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi.
Buket Büyükdere kimdir?: Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. 2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.