Gökhan Töre ile Diriliş'in yıldızı Esra Bilgiç'in evliliğinde kara bulutlar
Yaklaşık iki yıl önce evlenen futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç'in evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.
Beşiktaş'la yollarını ayıran ve kendisine kulüp arayan Gökhan Töre, Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Halime Sultan' karakterine hayat verdiği Esra Bilgiç ile 2017 yılında dünya evine girmişti. Çiftin evliliği çatırdamaya başladı.
Yaklaşık iki yıl önce oyuncu Esra Bilgiç ile evlenen Gökhan Töre, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşiyle olan fotoğraflarını silerken, Esra Bilgiç ise eşinin bu hareketine 'Töre' soy ismini silerek karşılık verdi. Ayrıca birbirlerini de karşılıklı olarak takipten çıktılar.
Her ne kadar Esra Bilgiç’in hesabından ocak ayında eşinin doğum gününü kutladığı bir paylaşım duruyor olsa da onun da hesabında değişiklikler yaptığı görülüyor.
2 yıl önce hayatlarını birleştiren Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'in nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.