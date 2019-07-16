Gökhan Tepe sahnede duygusal anlar yaşadı

Eşi Aylin Tepe için ‘Teşekkür Ederim’ parçasını okudu. Sezen Aksu’nun da doğum gününü unutmayan Tepe, “Bizlere ışık tutacağı yılları Allah ona nasip etsin. Alkışlar Minik Serçe’ye gelsin, Var ol Sezen...” dedi.