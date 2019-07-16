Gökhan Tepe sahnede duygusal anlar yaşadı
Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Tepe, önceki gece Bodrum'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahnede duygusal anlar yaşadı.
Şarkıcı ve söz yazarı Gökhan Tepe, 2016 yılında 3 yıldır birlikte olduğu yan flüt sanatçısı Aylin Özer ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde baba olacağını açıklayan sanatçı Bodrum konserinde duygusal anlar yaşadı.
Sahnede "Eşim dört aylık hamile... Kavuşmayı ve sarılmayı hayal ettiğimiz bir erkek çocuğumuz olacak. Heyecanla hayata gelecek mucizemizi bekliyoruz" şeklinde konuşan Gökhan Tepe duygusal anlar yaşadı.
Eşi Aylin Tepe için ‘Teşekkür Ederim’ parçasını okudu. Sezen Aksu’nun da doğum gününü unutmayan Tepe, “Bizlere ışık tutacağı yılları Allah ona nasip etsin. Alkışlar Minik Serçe’ye gelsin, Var ol Sezen...” dedi.
Gökhan Tepe Kimdir?
8 Şubat 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Orta, lise ve yüksekokul eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Bölümünde tamamladı. 1996 yılında "Çöz Beni" adlı ilk albümüyle profesyonel müzik hayatına adım attı