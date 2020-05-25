Gökhan Tepe oğlu Denizhan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni yağmuru yağdı
Eşi Aylin Özer ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Gökhan Tepe, uzun bir aradan sonra ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.
Üç sene önce 2016 yılında Aylin Özer ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, çok mutlu giden evliliklerinde geçtiğimiz yılın son ayı Aralık'ta oğlu Denizhan'ı kucağına alarak baba oldu. 6 ay önce baba olan başarılı şarkıcı oğlunun yüzünü ilk kez sevenlerine gösterdi.
42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Tepe, sosyal medya hesabından herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tepe, mutlu aile pozuna "Mutlu bayramlar dileriz" ifadelerini düştü.
Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Tepe'nin sosyal medya hesabı Instagram'da 263 bin takipçisi bulunmaktadır.
Gökhan Tepe Kimdir?
8 Şubat 1978 Kartal, İstanbul doğumlu olan Gökhan Tepe, ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okudu. İlkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi.