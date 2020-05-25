Gökhan Tepe oğlu Denizhan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! Beğeni yağmuru yağdı

Üç sene önce 2016 yılında Aylin Özer ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, çok mutlu giden evliliklerinde geçtiğimiz yılın son ayı Aralık'ta oğlu Denizhan'ı kucağına alarak baba oldu. 6 ay önce baba olan başarılı şarkıcı oğlunun yüzünü ilk kez sevenlerine gösterdi.