Gökhan Özoğuz'u o paylaşımı yaktı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Dilekçede Özoğuz'un bir sonraki paylaşımında, "Suriyelilerin sadece isimler ve listeleri ile peynir ekmek gibi vatandaş yapılma sebepleri, seçimde oy kullanmaları konusu ve bu insanların üreme sayısı 10.000.00'ları bulması ve her geçen gün çeteleşip artarken kontrolden çıkmaları ve bunları düşünüyor olmak, korkunç!" ifadelerine yer verdiği aktarıldı.