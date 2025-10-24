Gökhan Özoğuz'dan hayatının itirafı! İkizi ve babası hakkında öyle bir konuştu ki...
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz katıldığı 'Empati' programunda ikizi Hakan Özoğuz'un kanser tedavisi ve kaybettiği babası hakkında konuştu. Hayatının çok zor geçen 7 yılını anlattı...
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012'de Melis Ülken ile nikâh masasına oturdu. Uzun süren evlilikte 3 çocuk dünyaya geldi.
Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken çiftinin üç evladı oldu. 13 yıllık evli olan Özoğuz ile Ülken, geçen ocak ayında sessiz sedasız boşandı.
Ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile birçok kez görüntülenen ve aşk iddialarını her sefer seferinde yalanlayan Gökhan Özoğuz, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği 'Empati' programına katıldı.
Özoğuz babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ve ikizi Hakan Özoğuz'un kanser sürecini anlattı.
"BABAM VEFAT EDİNCE DÜNYAM 180 DERECE DÖNDÜ"
Babası vefat ettikten sonra çok zor günler geçirdiğini belirten ünlü isim "Babam vefat etmeden 1-2 gece önce 'Biz iyiyiz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz, sen rahat ol' dedim.