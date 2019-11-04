Gökhan Özoğuz'a yobaz diyen Ahmet Hakan'a Özoğuz'dan olay yanıt!

Yapmayın bunu Athena Gökhan Beyefendi. Çünkü bu yaptığınızla… Mesela uzun saçlı, küpeli, marjinal kıyafetli birini gördüğünde ‘Bunun din ve Allah düşmanı olduğu kesin’ diyen bir yobazın yaptığı arasında zerre kadar fark yoktur. Hakkaniyet duygusu olan vicdanlı insanlar…