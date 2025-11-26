Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah ayrıldı mı?
Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak her fırsatta inkar eden Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü ikili, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Athena grubunun solisti ve O Ses Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Gökhan Özoğuz ile başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, uzun süre aşk söylentileriyle gündemde kalmıştı. Farah Zeynep Abdullah, daha önce yaptığı esprili paylaşımda:
“Gökhan bensiz yürüyormuşsun… Magazinde Gökhan, Farah’sız yürüyor demişler. Athena Gökhan’ı görünce haber verirseniz çok sevinirim.” sözleriyle dikkat çekmişti.
Müge Dağıstanlı’nın haberine göre ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe’de bir restoranın otoparkında yemek yerken görüntülenmişti.
Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Farah Zeynep Abdullah, haberi alıntılayıp: “Mekânda yer yoktu.” diyerek mizahi bir yorum yapmış; daha sonra “Romantik kaçamak” notuyla paylaşım yaparak söylentileri güçlendirmişti.