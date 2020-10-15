Gökhan Özoğuz Ümitcan Uygun'u paylaştı Kadir Şeker kararına isyan etti
Kadir Şeker için alınan karara bir tepki de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi. Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümit Can Uygun'u ve tecavüzcü olduğu iddia edilen Musa Orhan'ı paylaşıp çok sert sözler yazdı.
Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in cezası belli oldu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürdü.
Kadir Şeker için açıklanan bu kararın ardından sosyal medya ayağa kalktı. Ünlü isimler de karara tepki gösterdi. İlk olarak Seda Sayan, Kadir Şeker kararına isyan ederken ardından dikkat çeken bir başka paylaşım Gökhan Özoğuz'dan geldi.
Athena grubunun solisti, yaptığı paylaşımlarda Aleyna Çakır'ın ölümünde parmağı olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun'u ve tecavüzcü olduğu iddia edilen Musa Orhan'ı paylaştı.
Gökhan Özoğuz paylaşımında "Bu nasıl iştir? Bu iki şerefsiz saldırıp tecavüz edip öldürmüş. Kadir Şeker iffet korurken şerefsizi haklamış" dedi. Özoğuz paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.