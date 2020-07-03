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Gökhan Özoğuz Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'i savundu ortalık karıştı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'e destek çıkınca Twitter'da ortalık fena karıştı, tepki yağdı.

Ozan Güven'in uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bulutsuz'un sosyal medya açıklamaları ardından ortaya çıkan ifadeler ve görüntüler şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Ozan Güven'e birçok ünlü isim tepki gösterirken Gökhan Özoğuz, destek çıktı. 

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Gündeme ilişkin paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, sevgilisine bir saatten fazla şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven için Twitter'dan "Tanıyanlar bilir. Ozan Güven yalnız değildir" dedi.

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Kadına şiddeti desteklediği ileri sürülerek tepki mesajları yağan Gökhan Özoğuz, yeni paylaşım yaparak "Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar, ironik birer canavarsınız" ifadelerini kullandı.

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Gökhan Özoğuz'un bu paylaşımları birçok yorum aldı ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken hem Gökhan Özoğuz'u hem de Ozan Güven'i hedef aldı. 

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