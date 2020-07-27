Gökhan Özoğuz da sessiz kalmadı Yunanistan'a büyük tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ''Selanik'te Türk Bayrağı'nın yakılmasını lanetleyerek kınıyorum. Yunan Kralı yaptı diye, 9 Eylül sonrası Karşıyaka İplikçizade Köşkü'nde yere serilen Yunan Bayrağı'nı 'Bayrak bir milletin şerefidir, yerlere serilmez' diyerek kaldırtan yüce Atatürk'ü unutanlara hatırlatırız'' paylaşımına Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmedi.