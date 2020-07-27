Gökhan Özoğuz da sessiz kalmadı Yunanistan'a büyük tepki
Ayasofya gerginliğine Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da dahil oldu, Yunanistan’ın Türk bayrağı yakmasına sert tepki gösterdi.
Ayasofya’nın ibadete açılması sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Yunanistan’ın Türk bayrağı yakması ve Ayasofya’nın ibadete açıldığı tarihi yas günü ilan etmesi üzerine Gökhan Özoğuz tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma cevap veren şarkıcı Gökhan Özoğuz, Yunanistan’ı sert bir dille eleştirdi.
Tunç Soyer’in Atatürk’ün Yunan bayrağını yerden kaldırttığı anı sosyal medyadan hatırlatması üzerine Gökhan Özoğuz’dan destek geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ''Selanik'te Türk Bayrağı'nın yakılmasını lanetleyerek kınıyorum. Yunan Kralı yaptı diye, 9 Eylül sonrası Karşıyaka İplikçizade Köşkü'nde yere serilen Yunan Bayrağı'nı 'Bayrak bir milletin şerefidir, yerlere serilmez' diyerek kaldırtan yüce Atatürk'ü unutanlara hatırlatırız'' paylaşımına Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmedi.