Gökhan Özoğuz 'bilmiyordum' dedi! Takipçileri resmen alay etti
Bir takipçisinin kendisine önerdiği George Orwell'in 1984 adlı kitabı bilmediğini söyleyen Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabında kısa sürede gündeme oturdu.
Sosyal medya platformu Twitter'dan önce "herşeyçokgüzelolacak" etiketi ile Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıklayan Gökhan Özoğuz, bu sefer bambaşka bir olay nedeniyle gündeme geldi. Özoğuz, bir paylaşımının altına takipçisinin kendisine önerdiği kitabı bilmediğini söyleyince olanlar oldu.
Bir paylaşımında "Dünya çalkalanıyor! Olan olayların altında yatan Kafdağı'nı halkın görebilme şansı yok. Biz ne yapıyoruz; görünen ve gösterilen ne ise ona göre inanıp tepki gösteriyoruz." diyen Özoğuz, altına yapılan "George Orwell'in 1984 adlı kitabı okunması gereken bir yapıt bu konu ile ilgili." yorumuna cevap verdi.
Ancak Gökhan Özoğuz'un, takipçisine verdiği cevapta bu kitabı bilmediğini söylemesi şaşırttı. Alegorik bir politik roman olan 1984'ün Hikayesi distopik bir dünyada geçer. Özellikle kitapta tanımlanan Big Brother kavramı günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kitap ülkemizde de oldukça sevilmektedir.
Gökhan Özoğuz'un ise bu kitabı bilmediğini söylemesi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. İşte esprili bir dile Gökhan Özoğuz adına yapılan paylaşımlardan bazıları...