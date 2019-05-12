Gökhan Özoğuz 'bilmiyordum' dedi! Takipçileri resmen alay etti

Bir paylaşımında "Dünya çalkalanıyor! Olan olayların altında yatan Kafdağı'nı halkın görebilme şansı yok. Biz ne yapıyoruz; görünen ve gösterilen ne ise ona göre inanıp tepki gösteriyoruz." diyen Özoğuz, altına yapılan "George Orwell'in 1984 adlı kitabı okunması gereken bir yapıt bu konu ile ilgili." yorumuna cevap verdi.