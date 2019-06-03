Gökhan Özen'in son hali sosyal medyayı salladı

Gökhan Özen'in geçtiğimiz Ocak ayında paylaştığı bu karşılaştırmalı fotoğrafa hayranları tarafından "bu adam nasıl yaşlanmıyor", "yıllar yanından geçmemiş üstad", "sen değişmedin sen daha yakışıklı ol, hala gençsin Maşallah saçların ve sakalların artık daha güzel" gibi yorumlar yapılmıştı.