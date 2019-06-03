Gökhan Özen'in son hali sosyal medyayı salladı
ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen şarkıcı Gökhan Özen'in instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf sosyal medyayı salladı.
Bir süredir ekranlarda görünmeyen şarkıcı Gökhan Özen'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf hayranlarını şaşırttı. Özen'in son haline beğeni ve yorum yağdı.
Türkiye'den ayrıldıktan sonra ekranlardan uzak kalan şarkıcı, hayranları için sessizliği son paylaşımıyla bozdu. Şarkıcının fit hali dikkatlerden kaçmadı.
İşte Gökhan Özen'in son paylaşımı: Instagram hesabından en son 24 Ocak'ta paylaşımda bulunan Gökhan Özen, aylar sonra havuzda çekilmiş vücudunu gösteren fotoğrafı olay oldu.
Gökhan Özen'in geçtiğimiz Ocak ayında paylaştığı bu karşılaştırmalı fotoğrafa hayranları tarafından "bu adam nasıl yaşlanmıyor", "yıllar yanından geçmemiş üstad", "sen değişmedin sen daha yakışıklı ol, hala gençsin Maşallah saçların ve sakalların artık daha güzel" gibi yorumlar yapılmıştı.