Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen 'Beni koruyun' deyip savcılığa koştu

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Eski eşinin gergin tavırlarından ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak davranışları olduğunu ileri süren Sevigen, Gökhan Özen hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.