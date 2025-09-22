Gökhan Özen'in 15 yaş küçük sevgilisi ile tanışma hikayesi ortaya çıktı...

Müzik dünyasının sevilen ismi Gökhan Özen, uzun süredir özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih ediyordu. 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenip iki çocuk sahibi olan sanatçı, 2016'daki boşanmasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürmüştü. Ancak Özen, bu kez özel hayatıyla gündemde.