Gökhan Özen'in 15 yaş küçük sevgilisi ile tanışma hikayesi ortaya çıktı...
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan eden Gökhan Özen'in özel hayatına dair yeni detaylar ortaya çıktı. 45 yaşındaki ünlü şarkıcının kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Naz Canbaz ile yıllar önce bir restoranda yaşadığı tesadüf sonucu tanıştığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan eden Gökhan Özen'in özel hayatına dair yeni detaylar ortaya çıktı. 45 yaşındaki ünlü şarkıcının kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Naz Canbaz ile yıllar önce bir restoranda yaşadığı tesadüf sonucu tanıştığı öğrenildi.
Müzik dünyasının sevilen ismi Gökhan Özen, uzun süredir özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih ediyordu. 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenip iki çocuk sahibi olan sanatçı, 2016'daki boşanmasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürmüştü. Ancak Özen, bu kez özel hayatıyla gündemde.
15 YAŞ FARK VAR
Ünlü şarkıcı, 22 yıl sonra ilk kez sevgilisini takipçileriyle paylaştı. Özen'in sevgilisi Naz Canbaz, bir müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yapıyor. 45 yaşındaki Gökhan Özen ile 30 yaşındaki Naz Canbaz'ın 15 yaşlık yaş farkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
FİLM GİBİ TANIŞMA HİKÂYESİ
İkilinin tanışma hikâyesi ise adeta film sahnelerini aratmıyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, yaklaşık 8-9 yıl önce İstanbul'daki bir rooftop restoranda yolları kesişen çift, ilginç bir tesadüfle tanıştı. Canbaz'ın yanlışlıkla Özen'in üzerine içecek dökmesiyle başlayan bu karşılaşma, yıllar içinde dostluğa, ardından da aşka dönüştü.