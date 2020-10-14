Gökhan Özen Selen Sevingen'den olan iki kızı Ada Deren ve Derin Su ile hasret giderdi
Gökhan Özen dört yıl önce boşandığı Selen Sevigen'den Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı var. Özen, kızlarıyla giderdiği hasretini sosyal medya hesabından paylaştı.
Birçok hit şarkıya imza atan ve çıkartmış olduğu her albüm ile çok satanlar listesine adını yazdırmayı başaran Gökhan Özen, kızlarıyla hasret giderdi.
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Gökhan Özen, dört yıl önce boşandığı Selen Sevigen’den olan kızları Ada Deren ve Derin Su’yla hasret giderdi. Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocuklarıyla eğlenceli fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı.
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41 yaşındaki şarkıcı, yazdığı notta ise eski eşi Sevigen’i baba ve kızlarını ayırmaya çalışmakla suçladı.
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Özen, her türlü hakkını arama mücadelesinin de devam edeceğini belirtti.
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