Gökhan Özen Demet Akalın'a demediğini bırakmadı Demet Akalın alttan aldı
Demet Akalın ve Gökhan Özen, "Yıkıl Karşımdan" şarkısı sebebiye 8 yıl sonra karşı karşıya geldiler. Gökhan Özen, Akalın'a demediğini bırakmasa da sivri diliyle tanınan Demet Akalın'ın alttan alması ise şaşırttı.
Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Gökhan Özen seneler sonra tartıştı. İkilinin düet yaptıkları şarkı "Yıkıl Karşımdan" isimli parça 8 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Şarkı bir anda dijital platformlarda üst sıralara yükseldi.
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''Yıkıl Karşımdan'' şarkısı eski süksesine yeniden kavuşunca Demet Akalın sayfasından bir paylaşım yaparak “8 yıl önceki şarkım yine patlamış” diye yazdı.
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Bu mesaj şarkının söz yazarı ve bestecisi Gökhan Özen'i fazlasıyla kızdırdı. Amerika'da yaşayan Özen, Akalın'a sosyal medya üzerinden verdi veriştirdi:
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''Şarkısı patlamış. Bu şarkının söz, müzik, aranjesi ve mix’ini ben değil de kendi yapmış sanmış olabilir bir an. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Biz tebrik edelim şarkısını.''
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