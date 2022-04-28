Gökhan Keser'in elenmesine Selena üzerinden alay edince Yağmur'a kapak gibi cevap
TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star'da büyük finale haftalar kalan son elenen isim Gökhan Keser oldu. Keser'in elenmesinin ardından sosyal medya karıştı, Yağmur'un yaptığı imalı paylaşım olay oldu.
Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta koloni olarak adlandırılan Sude, Yağmur ve Seda üçlüsünden Yağmur Banda, girdiği ilk potada elenmişti.
Bu hafta da takımların değiştirilmesinin ardından yapılan ilk elemede herkesi efendiliğiyle takdir ettiği oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser, ne yazık ki adaya veda eden isim olmuştu.
Gökhan Keser'le araları iyi olmayan Yağmur da Gökhan'ın elenmesinin ardından Selena dizisi üzerinden Gökhan Keser'in elenmesiyle dalga geçti. Bu paylaşımın ardından da birçok kişi Yağmur Banda'ya kapak gibi yanıtlar verdi.
Survivor'da bu hafta köklü bir değişikliğe gidilerek takımlar değişti. Survivor'a damga vuran yeni takımlarla birlikte de mücadele kaldığı yerden devam etti.