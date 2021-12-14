'Gökhan Göz Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'i dövdü, Gülşah Saraçoğlu'na döndü' iddiası

Modacı Gülşah saraçoğlu ile uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki sürdüren iş insanı Gökhan Göz, bir dönem Berdan Mardini ile evli olduğu süreçte adı 'yasak aşk'la anıldığı ve daha sonrasında evli olduğunu öğrendiğinde 'Mezhebi geniş' dediği ve ardından geçtiğimiz günlerde yeniden beraber olduklarını mutluluk pozlarıyla ilan ettiği sevgilisi Fatoş Yelliler tarafından 'aldatıldığı' iddiası sosyal medya kulislerinde bomba etkisi yarattı. Göz'ün Yelliler'e şiddet uyguladığı, sonrasında ise Gülşah Saraçoğlu'nun evine gittiği fakat ünlü modacının iş insanını kovduğu konuşuluyor.