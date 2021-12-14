'Gökhan Göz Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'i dövdü, Gülşah Saraçoğlu'na döndü' iddiası
İki çocuğunun babası türkücü Berdan Mardini ile henüz boşanmadan önce, modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi iş insanı Gökhan Göz ile 'yasak aşk' yaşayan Fatoş Yelliler'in geçtiğimiz günlerde Gökhan Göz ile birlikteliğini gözler önüne sermesinin ardından Göz'ü aldattığı, ardından şiddet gördüğü ve ayrıldıkları, iş insanının da Gülşah Saraçoğlu'na döndüğü ancak kapı dışarı edildiği magazin kulislerine yansıdı.
Modacı Gülşah saraçoğlu ile uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki sürdüren iş insanı Gökhan Göz, bir dönem Berdan Mardini ile evli olduğu süreçte adı 'yasak aşk'la anıldığı ve daha sonrasında evli olduğunu öğrendiğinde 'Mezhebi geniş' dediği ve ardından geçtiğimiz günlerde yeniden beraber olduklarını mutluluk pozlarıyla ilan ettiği sevgilisi Fatoş Yelliler tarafından 'aldatıldığı' iddiası sosyal medya kulislerinde bomba etkisi yarattı. Göz'ün Yelliler'e şiddet uyguladığı, sonrasında ise Gülşah Saraçoğlu'nun evine gittiği fakat ünlü modacının iş insanını kovduğu konuşuluyor.
Yasak aşkla başlayan ilişkinin sonu kötü bitti
Berdan Mardini ile henüz boşanmadan önce, modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi iş adamı Gökhan Göz ile 'yasak aşk' yaşayan Fatoş Yelliler ve yaşadığı olaylı aşklarla magazin gündeminde tanınır hale gelen iş insanı Göz'ün ilişkisinin ihanet ve şiddet ile son bulduğu magazin kulislerini salladı.
2010 yılında evlendiği, iki çocuğunun babası Berdan Mardini ile boşanma sürecindeyken, Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan iş adamı Gökhan Göz ile adı aşk iddialarına karışan Fatoş Yelliler geçtiğimiz günlerde birlikteliğini ilan etmişti. El ele ve samimi fotoğraflar paylaşmalarının ardından modacı Gülşah Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde kinayeli bir fotoğraf paylaşarak, son günlerde çok eleştirildiği 'kürk'ünün üzerine koyduğu mücevherlerle ne yapmaya çalıştığı anlaşılmamıştı. Gerçek ortaya çıktı...
Aynı takıyı önce Gülşah Saraçoğlu'na sonra da Fatoş Yelliler'e armağan etmiş!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "Ay gülmekten ölüyorum şu an" diyerek yaptığı 'mücevherli ve kürklü' fotoğrafın paylaşımın sebebi anlaşıldı. Saraçoğlu'nun bu şronik paylaşımının nedeni, Gökhan Göz'ün daha önce Gülşah'a hediye ettiği takıyı bu kez şarkıcı Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler'in elinde sevgilisiyle fotoğraf paylaşması olduğu...