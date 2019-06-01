Gökhan Çıra sevgilisi Selin Ciğerci için gelen yoruma ateş püskürdü!
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medyada sevgilisi için yapılan yoruma ateş püskürdü.
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan ve mesleki hayatına DJ olarak devam eden Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda futbolcu Gökhan Çıra ile nişanlanmıştı. Mutlu bir birliktelik yaşayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra sosyal medyanın da en çok konuştuğu çiftler arasında.
Özel hayatlarını takipçileriyle paylaşmaktan kaçınmayan ikiliye, bir çok kullanıcı olumlu yorum yaparken, bir takipçiden Gökhan Çıra'yı şoke eden bir yorum geldi. Çıra o yoruma ateş püskürdü.
Selin Ciğerci'nin de kalplerle yorum yaptığı bu fotoğrafa gelen yorum Gökhan Çıra'yı çıldırttı.
Sosyal medya kullanıcısı, "İnşallah Selin Ciğerci geçirdiği ameliyatlardan ölür o zaman sen benim olursun" yorumu üzerine sinirlendi. Kullanıcıya çoğu takipçi tepki gösterirken Gökhan Çıra da "Senin nasıl kalbin var ya Allah aşkına" yorumuyla karşılık verdi.