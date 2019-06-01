Gökhan Çıra sevgilisi Selin Ciğerci için gelen yoruma ateş püskürdü!

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan ve mesleki hayatına DJ olarak devam eden Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda futbolcu Gökhan Çıra ile nişanlanmıştı. Mutlu bir birliktelik yaşayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra sosyal medyanın da en çok konuştuğu çiftler arasında.