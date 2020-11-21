Gökhan Çıra Melisa Emirbayer ile Selin Ciğerci'yi aldattı anlatılanlar şoke etti

Melisa Emirbayer reklam anlaşması için Selin Ciğerci ile masaya oturunca Gökhan Çıra ile de tanışıyor. İddialara göre, Çıra, Emirbayer'den çok hoşlanıyor ve kendisine ''Ben sana aşık oldum, hayatımda ilk defa böyle hissettim'' diyerek açılıyor.