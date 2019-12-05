Gökhan Çıra Galatasaray'la dalga geçti kıyamet koptu

''Benim sevincime kimse tepki koymaya kalkmasın'': O sözlere tepki gösteren sarı kırmızılı taraftarlar mücadelede forma giymeyen Gökhan Çıra’nın hikayesinde skoru paylaşarak yaptığı ‘Her şey isimle olmuyor gençler’ sözlerine de sert çıkarken şu cümleleri kurdu; ''Benim sevincime kimse tepki koymaya kalkmasın. Bizi küçücük görüp Tuzlaspor mu bizi yenecek diyen onca insan onca yorum atanlar şimdi tabiki sevineceğim ben Tuzlaspor'un futbolcusuyum ne yapıcam ağlayacak mıyım tabiki alnımın akıyla sevincimi yaşayacağım mutlu olacağım ayağınıza yüreğinize sağlık takım şimdi sıra 2.maçta''