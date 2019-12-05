Gökhan Çıra Galatasaray'la dalga geçti kıyamet koptu
Selin Ciğerci’nin futbolcu eşi Gökhan Çıra, sakat olduğu için oynayamadığı maçta takımı Tuzlaspor’un Galatasaray’ı evinde yenmesinin ardından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıları çıldırttı.
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 53’üncü dakikada Sadık Baş ve 90'ıncı dakikada Umut Sönmez kaydetti. 88'inci dakikada Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor’un ev sahipliğinde oynanacak.
Oynadığı futboldan çok Selin Ciğerci ile olan evliliği ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım, tebrikler”
''Benim sevincime kimse tepki koymaya kalkmasın'': O sözlere tepki gösteren sarı kırmızılı taraftarlar mücadelede forma giymeyen Gökhan Çıra’nın hikayesinde skoru paylaşarak yaptığı ‘Her şey isimle olmuyor gençler’ sözlerine de sert çıkarken şu cümleleri kurdu; ''Benim sevincime kimse tepki koymaya kalkmasın. Bizi küçücük görüp Tuzlaspor mu bizi yenecek diyen onca insan onca yorum atanlar şimdi tabiki sevineceğim ben Tuzlaspor'un futbolcusuyum ne yapıcam ağlayacak mıyım tabiki alnımın akıyla sevincimi yaşayacağım mutlu olacağım ayağınıza yüreğinize sağlık takım şimdi sıra 2.maçta''
Futbola Galatasaray'da başladı: Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra’nın binlerce yorum aldı. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor’da da oynamıştı.