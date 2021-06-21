BIST 1.408
DOLAR 8,71
EURO 10,35
ALTIN 497,46

Gökçeada'nın güney sahilinde müsilaj görüntüsü

Anadolu Ajansı
Gökçeada'nın güney sahilinde müsilaj görüntüsü

Gökçeada'nın güney sahilinin bir bölümünde müsilaj gözlemlendi

Gökçeada'nın güney sahilinde müsilaj görüntüsü

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde de kısmen etkili oluyor.

17
Gökçeada'nın güney sahilinde müsilaj görüntüsü

Adanın güneyindeki Laz Koyu'nda drone ile yapılan çekimlerde, su yüzeyinde beton görünümü oluşturan müsilaj parçalar halinde gözlemlendi.

27
Gökçeada'nın güney sahilinde müsilaj görüntüsü

Aynı bölgede kıyıdan yaklaşık 50 metre açıklıkta dağınık haldeki müsilajın dipteki yoğunluğu da drone kamerasına yansıdı.

37
Gökçeada'nın güney sahilinde müsilaj görüntüsü

Yerli ve yabancı konukların en çok ziyaret ettiği berrak suyu ile ünlü Kefalos başta olmak üzere adanın plajlarında ise müsilaja rastlanmadı.

47