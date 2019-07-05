Gökçe Özyol sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Gökçe Özyol ile Ayça Akoğlu geçtiğimiz günlerde evlendi.
Yahşi Cazibe dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Gökçe Özyol ve bioenerji terapisti Ayça Akoğlu'yla geçtiğimiz günlerde gizlice evlendi. Sessiz sedasız evlilikleri hakkında konuşan ünlü oyuncu 30 Haziran günü aile arasında düzenlenen bir tören ile evlendiklerini söyledi.
Gökçe Özyol yeni sezonda bir dizi veya film projesi olmadığını söyleyerek Janset Paçal ile birlikte oynadıkları Romantizma adlı tiyatro oyununa devam edeceğini söyledi. Rol arkadaşı Janset Paçal ile sürpriz bir projeye imza atabileceğini söyledi.
Objektiflere poz veren taze çift, daha sonra mağazaları ve reyonları dolaşarak el ele alışveriş yaptılar.
Gökçe Özyol Kimdir?
Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 tarihinde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirdi. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı. Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı.