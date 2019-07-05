Gökçe Özyol sessiz sedasız evlendi

Gökçe Özyol yeni sezonda bir dizi veya film projesi olmadığını söyleyerek Janset Paçal ile birlikte oynadıkları Romantizma adlı tiyatro oyununa devam edeceğini söyledi. Rol arkadaşı Janset Paçal ile sürpriz bir projeye imza atabileceğini söyledi.