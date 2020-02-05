Gökçe Özyol alkollü araçla yakalandı hapis cezası aldı eski eşine şiddet uygulamıştı
Gökçe Özyol, alkollü araç kullanırken yakalandı. İlk olarak para cezası alan oyuncunun eski eşini darp ettiği için ertelenen cezası fark edilince hapis cezası aldı.
Gökçe Özyol, İstanbul Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Fakat yıllar önce eşini darp ettiği ortaya çıkan oyuncunun para cezası, hapis cezasına çevrildi.
2013 yılında eski eşi Gökçe Aytaç'ı darp ederek mahkemelik olan oyuncu, o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu Gökçe Özyol'un ilk suçu olduğu için 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrildi.
Bu cezanın üzerine Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalanan Gökçe Özyol'un para cezası hapis cezasına çevrildi. Gökçe Özyol, 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.
Peki, Gökçe Özyol kimdir?
Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 yılında dünyaya geldi. Özyol, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirdi.