Gökçe Özyol alkollü araçla yakalandı hapis cezası aldı eski eşine şiddet uygulamıştı

2013 yılında eski eşi Gökçe Aytaç'ı darp ederek mahkemelik olan oyuncu, o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu Gökçe Özyol'un ilk suçu olduğu için 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrildi.