Gökçe Bahadır'ın yeni merakı! Hindistan'a gidiyor
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin güzel oyuncusu Gökçe Bahadır, dizinin bitiminin hemen ardından çıkardığı albümle de kalmadı. Yorulmak bilmeyen Gökçe Bahadır, yoga eğitimi alacak.
Gökçe Bahadır, ''Ufak Tefek Cinayteler'' dizisinden sonra dur durak bilmeden çalışmış ve albüm hazırlığına başlamıştı. Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkardı ve güzel oyuncu Gökçe Bahadır, ilk konserini verdi. Oyunculuk ve şarkıcılığın ardından hız kesmeden yeni bir dala daha adım atan Gökçe Bahadır, yoga eğitimi alacak.
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Son dönemde yogaya merak saran Gökçe Bahadır'a Uzak Doğu'ya gitmeye karar verdi. Ünlü oyuncu, yoga üzerine eğitim almak amacıyla temmuz ayında Hindistan'a gidiyor.
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Gökçe Bahadır'ın asıl planı ise dönüşte bir pilates ve yoga stüdyosu açmak...
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