Gökçe Bahadır'ın yeni merakı! Hindistan'a gidiyor

Gökçe Bahadır, ''Ufak Tefek Cinayteler'' dizisinden sonra dur durak bilmeden çalışmış ve albüm hazırlığına başlamıştı. Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkardı ve güzel oyuncu Gökçe Bahadır, ilk konserini verdi. Oyunculuk ve şarkıcılığın ardından hız kesmeden yeni bir dala daha adım atan Gökçe Bahadır, yoga eğitimi alacak.