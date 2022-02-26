Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi! Düğüne ünlüler akın etti işte ilk kareler... Emir Ersoy kimdir?
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile Alaçatı'da nikah masasına oturdu
Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’un geçtiğimiz yıl yayınlanan “1977 Sezen’li Şarkılar” albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi de stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.
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Çift, önceki gün Alaçatı’daki bir otelde nikâh masasına oturdu.
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Davete, ikilinin aileleri ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.
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Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun, Emir Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlendi.
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