Gökçe Bahadır reklam parasıyla köşe oldu bakın kaça anlaşmış
Dizi oyuncusu Gökçe Bahadır, bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu. Gökçe Bahadır bu reklamdan hatırı sayılır bir para aldı.
Dizi sektörünün yıldız isimlerinden Gökçe Bahadır bu kez reklam kazancıyla gündemdi. Bir mobilya markasının yüzü olan Gökçe Bahadır 2 yıllık anlaşma yaptı. Lansmanı Çırağan Sarayı'nda yapılan mobilya reklamı için Gökçe Bahadır'a hatırı sayılır bir meblağ verildi.
Gökçe Bahadır'ın ekranlarda reklamı dönmeye başlayan mobilya reklamından tam 3.5 milyon lira aldığı ortaya çıktı. Gökçe Bahadır, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini belirterek şunları anlattı:
"Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri. Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum.''
''Pandemi döneminde evimin dekorasyonunda değişiklikler yaptım. Üstüne de böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı."
Gökçe Bahadır, lansman sırasında Şevval Sam'ın "Kadına şiddet uygulayan isimlerle aynı dizide rol almam" açıklamasının hatırlatılması üzerine "İsimler üzerinden yapılan tartışmalara dahil olmak istemiyorum" dedi.