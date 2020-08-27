Gökçe Bahadır reklam parasıyla köşe oldu bakın kaça anlaşmış

Gökçe Bahadır'ın ekranlarda reklamı dönmeye başlayan mobilya reklamından tam 3.5 milyon lira aldığı ortaya çıktı. Gökçe Bahadır, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini belirterek şunları anlattı:

"Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri. Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum.''