Gökçe Bahadır makyajsız haliyle büyüledi! Sezen Aksu ile yeni projesine hazırlanıyor
Alışveriş için gittiği Nişantaşı'nda sıfır makyaj halleriyle dikkat çeken Gökçe Bahadır, güzelliğiyle herkesi büyüledi.
Bir döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ardından ekranlarda göremediğimiz Gökçe Bahadır, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden güzel oyuncu, sevenlerine bir sürprizi olduğunu dile getirdi.
Makyajsız hali, doğal güzelliği ve giyimiyle Nişantaşı'nda herkesin odak noktası haline gelen Gökçe Bahadır, "Modayı takip etmeye çalışıyorum, açık renkleri seviyorum" açıklamasında bulundu.
Hayranlarına bir sürprizi olduğunu söyleyen Bahdır, bombayı da patlattı. Sezen Aksu’nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanacak olan ''İzmir’in Kızları'' adlı müzikalde başrolde yer alacağını açıkladı.
Peki, Gökçe Bahadır kimdir?
Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.