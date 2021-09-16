Gökçe Bahadır Fox Tv dizisi Evlilik Hakkında Herşey ile ekrana dönüyor

Evlilik Hakkında Herşey dizisinin ana teması her ne kadar evlilik üzerine olsa da aslında boşanma hukukunu ve o süreçte yaşananları ele alacak. Üstelik avukatların bu tarz davada yardım ettiği müvekkillerinin durumuna düşmesi ve onların yaşadıklarını yaşaması da anlatılacağı için heyecan dorukta. Kadın oyuncuların ön planda olduğu diziyi en çok kadınların izleyeceği tahmin edilse de reyting rekorlarının yüksek olması bekleniyor. Oldukça umut vaat eden bu dizi kardeşlerin hayatını konu alıyor.