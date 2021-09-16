Gökçe Bahadır Fox Tv dizisi Evlilik Hakkında Herşey ile ekrana dönüyor
Evlilik Hakkında Herşey dizisinin ilk fragmanının gelmesinden itibaren gözler Gökçe Bahadır'a çevrildi. Dizide aşk, sadakat, ihanet, boşanma gibi birçok konunun yer alması özellikle evlilerin dikkatini çekiyor.
FOX TV'nin yeni gözdesi Evlilik Hakkında Herşey dizisinin ilk fragmanının gelmesinden itibaren gözler ona çevrildi ve merakla yayınlanacağı gün bekleniyor. Adından da belli olduğu üzere evlilik içerisinde yer alan aşk, sadakat, ihanet, boşanma gibi birçok konuya değinecek olması özellikle evlilerin dikkatini çekiyor. Son fragmanının da yayına verilmesi sonucunda hepten merak uyandıran dizi de, Gökçe Bahadır Yeniden parlayacağından ve dizideki rolünde başarı sağlayacağından şüphe yok.
Gökçe Bahadır takriben 3 yıl üzerine yeniden ekranlara dönerek izleyen hayranlarını sevindirdi. Birçok dizi de oynayıp rolünün hakkını veren Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Herşey dizisinde de başrolde olmasa da kendi imajını belli ederek yerini belirliyor. Başarılı oyuncunun bu dizi de beraber yer alacağı arkadaşları ise, Gökçe Eyüpoğlu, Tülin Ece gibi başarılı isimler. Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk' un da oynayacağı bu dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor.
Evlilik Hakkında Herşey dizisinin ana teması her ne kadar evlilik üzerine olsa da aslında boşanma hukukunu ve o süreçte yaşananları ele alacak. Üstelik avukatların bu tarz davada yardım ettiği müvekkillerinin durumuna düşmesi ve onların yaşadıklarını yaşaması da anlatılacağı için heyecan dorukta. Kadın oyuncuların ön planda olduğu diziyi en çok kadınların izleyeceği tahmin edilse de reyting rekorlarının yüksek olması bekleniyor. Oldukça umut vaat eden bu dizi kardeşlerin hayatını konu alıyor.
Cevher ailesinden olan 4 kız kardeşin yaşadıklarının anlatılacağı bu dizi aslında birçok şeyin de mesajını verecek.