Gökçe Akyıldız evliliğini tek celsede bitirdi yeni dizisi belli! Kırgın Çiçekler'de oynamıştı
ATV'de bir dönem yayımlanan Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi, oğlunun velayetini aldı.
Yıllar önce yayımlanan Kırgın Çiçekler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Akyıldız 2017 yılında evlendiği Mustafa Özyurt'la boşandı. Ömer Aslan adında bir oğlu olan Akyıldız, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık eşiyle anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Oğlunun velayetini de alan 27 yaşındaki oyuncu hayatına yeni bir sayfa açtı. Oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan da Özyurt'la ilgili tüm fotoğrafları sildi.
Oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan da Özyurt'la ilgili tüm fotoğrafları sildi. Yeni bir işe de başlamaya hazırlanan Akyıldız, Koliba Film'in Star TV için çekeceği Kazara Aşk dizisiyle el sıkıştı.
Peki, Gökçe Akyıldız kimdir?
Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluk döneminde oyunculuğa adım atan Gökçe Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırdı.